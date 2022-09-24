Иркутск, 24 сентября 2022, 07:06 — REGNUM В ряде районов Иркутской области 24 сентября ожидается сильный западный и северо-западный ветер до 15-18 метров в секунду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Павел Филонов. Пейзаж. Ветер. 1907
Павел Филонов. Пейзаж. Ветер. 1907

Автомобилистам рекомендовано учитывать неблагоприятный прогноз при планировании поездок на дальние расстояния. На улице жителей призвали не подходить близко к деревьям, столбам, рекламным щитам и линиям электропередач.

«24-26 сентября местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов», — добавили в ведомстве.