Иркутск, 24 сентября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В ряде районов Иркутской области 24 сентября ожидается сильный западный и северо-западный ветер до 15-18 метров в секунду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Павел Филонов. Пейзаж. Ветер. 1907

Автомобилистам рекомендовано учитывать неблагоприятный прогноз при планировании поездок на дальние расстояния. На улице жителей призвали не подходить близко к деревьям, столбам, рекламным щитам и линиям электропередач.

«24-26 сентября местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов», — добавили в ведомстве.