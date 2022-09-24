Тирана, 24 сентября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Статистическое агентство Албании INSTAT опубликовало данные, согласно которым размер экспорта Албании в Косово за период с января по август сократился на 40%, а размер импорта Албании из Косово уменьшился на 12%.

Рост

По сравнению с 2021 годом размер экспорта Албании в Косово уменьшился почти на 300 тысяч тонн — с 748 до 448 тысяч тонн.

В 2022 году торговый баланс в торговле Албании с Косово упал вдвое по сравнению с прошлым годом — объем экспорта Албании в Косово стал на 325 тысяч тонн больше, чем объем импорта Албании из Косово, в то время как в 2022 году он был выше на 607 тысяч тонн. При этом в ценовом эквиваленте стоимость албанского экспорта в Косово увеличилась на 6%.

Журналисты албанского оппозиционного информационного агентства Lapsi заявляют, что сокращение объема международной торговли становится менее заметным из-за повышения цен.