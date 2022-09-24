Улан-Удэ, , 06:57 — REGNUM Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев прокомментировал начавшуюся в стране частичную мобилизацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дамба Аюшеев Egov-buryatia.ru

По его словам, в нашей Родине для каждого поколения была своя большая или малая война, поскольку жить в такой большой стране ответственно.

«Сегодня, когда у нас объявлена частичная мобилизация, гораздо яснее понятно слова Будды — жизнь это океан страдания. Поэтому каждый из нас должен с честью вынести это суровое бремя испытаний, чтобы достойно жить дальше», — отметил он.