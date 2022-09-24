Новосергиевский район, Оренбургская область, , 06:55 — REGNUM Пропавшего два месяца назад в Оренбуржье шестилетнего мальчика ищут в полях. Об этом сообщает поисковый отряд «ОренСпас» со ссылкой на Следственный комитет.

Пропавший человек cocoparisienne

Следователи продолжают работать в Новосергиевском районе. Акцент сделан на проверку полей, на которых убирают урожай. Сотрудников фермерских хозяйств и сельхозпредприятий просят внимательно осматривать уже убранные участки и сообщать обо всём подозрительном.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик пропал 24 июля. В ходе активной фазы поисков найти его не удалось.