Вашингтон, 24 сентября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Атлантическом океане в районе Карибского моря сформировался очередной шторм, которому было присвоено имя «Иэн». Об этом 23 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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В настоящее время «Иэн» находится в Карибском море, примерно в 625 километрах к юго-востоку от Ямайки, и со скоростью около 18 км/ч движется на северо-запад. В пределах шторма скорость ветра при порывах достигает 18 м/с.

На Ямайке и Каймановых островах 25 и 26 сентября из-за штормового прилива возможно затопление прибрежной зоны.

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