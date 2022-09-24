Улан-Удэ, , 06:44 — REGNUM Начальник 36-й общевойсковой армии, полковник Евгений Алексеев разъяснил порядок посещения родственниками мобилизованного личного состава в воинских частях. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно порядку, установленному командующим территориальным бурятским гарнизоном, родственники могут прибыть на КПП с 18 до 20 часов ежедневно и сообщают цель прибытия. Дежурные вызывают мобилизованного, после чего ему смогут передать необходимые вещи и документы.

«Если мобилизованный имеет какие-то заболевания, препятствующие военной службе, то необходимо их передать. Бывают случаи, что на пункте сбора он не смог представить необходимые медицинские документы. Таким образом, можно донести документ, чтобы исключить мобилизацию», — отметили в правительстве.

При этом передача спиртного и наркотиков запрещена. Также военные рекомендуют не передавать сигареты и продукты питания, поскольку мобилизованные граждане обеспечены горячим питанием.

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