Сатка, Челябинская область, , 06:39 — REGNUM В Сатке Челябинской области жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 24 сентября имеют возможность проголосовать на референдумах о воссоединении с Россией. Об этом сообщает облизбирком.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Туда выехали члены комиссий референдумов. Отдать свой голос смогут граждане, находящиеся в Сатке и в ближайших населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы проводятся с 23 по 27 сентября. 27-го можно будет проголосовать на участках в Челябинске.