Салехард, , 06:38 — REGNUM Число частично мобилизованных из Ямало-Ненецкого автономного округа составит 920 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цифры планируемых к мобилизации с территории округа предварительные, расчет производится военным комиссариатом ЯНАО исходя из количества граждан, пребывающих в запасе и состоящих на воинском учёте, число — менее 1% от общего количества этих граждан», — цитирует издание пресс-службу правительства ЯНАО.

В газете «Красный Север» уточняется, что из Ноябрьска мобилизации подлежит 350 человек, из Нового Уренгоя и Надымского района — по 250 человек, из Пуровского района и Салехарда — по 50 человек, из Губкинского и Лабытнанги - по 30, из Приуральского района — десять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мобилизованным ямальцам предоставят единовременную выплату в 300 тысяч рублей.

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