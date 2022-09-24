Манагуа , , 06:27 — REGNUM Власти Никарагуа запретили трансляцию американского телеканала CNN на территории республики из-за вмешательства во внутренние дела. Об этом со ссылкой на вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо 23 сентября сообщает новостной портал El 19 Digital.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Мурильо, ещё несколько дней назад Никарагуанский институт телекоммуникаций, который является регулирующим органом, обязал всех операторов кабельного телевидения исключить из своих сеток вещания телеканал CNN на испанском языке. Американскую телекомпанию обвиняют в нарушении статьи конституции о праве граждан республики на достоверную информацию, а также закона о безопасности суверенитета республики.

Росарио Мурильо «CNN нарушил политическую конституцию Никарагуа, которая в первой статье устанавливает, что независимость, суверенитет и национальное самоопределение являются неотъемлемыми правами никарагуанского народа. И они основы нашей нации».

Как сообщало ИА REGNUM, старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности (СНБ) администрации США Хуан Гонсалес заявил, что из всех стран Латинской Америки, с которыми взаимодействует Россия, больше всего беспокоит Соединённые Штаты сотрудничество Москвы с Никарагуа, а не с Кубой или Венесуэлой.

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