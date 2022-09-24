Москва, , 06:09 — REGNUM В организованном Народным фронтом в Москве митинге в поддержку решений Президента по защите суверенитета России приняло участие более 50 тысяч человек.

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Народный фронт организовал в Москве на Манежной площади патриотический митинг «Своих не бросаем». Цели митинга — поддержка решений gрезидента по защите суверенитета России, выражение солидарности с жителями Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР, голосующих на референдумах о присоединении к России; сбор средств для военных подразделений ЛНР и ДНР в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!».

В акции приняли участие более 50 тысяч представителей общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов, жителей Москвы и регионов России.

Митинг провели представитель Народного фронта, военкор Первого канала Ирина Куксенкова и член Центрального штаба Народного фронта, телеведущий Денис Полунчуков. Со сцены прозвучали берущие за душу песни групп «Зверобой», «Наши», Юлии Чичериной, Александра Ф. Скляра, Сергея Чуйкова, Сергея Маховикова, Акима Апачева, Влада Маленко и Ярослава Дронова (Shaman). Слова поддержки решениям Президента и людям Донбасса и освобождённых областей [бывш. УССР] выразили представители всех политических партий, представленных в Государственной Думе, актёры Владимир Машков, Игорь Петренко, Полина Агуреева, Антон Шагин; представители подразделений, сражающихся с нацистами — Константин Кузьмин с позывным «Шахтёр», Александр Агранович с позывным «Матрос», Ахра Авидзба герой ДНР, командир бригады «Пятнашка», Алиас Авидзба с позывным «Горец», герой ДНР Роман Воробьев с позывным «Воробей», подполковник российской армии Владимир Саватеев, который после тяжелого ранения возвращается в строй и готовится к отправке на фронт, десантники Михаил Фирсов, Матвей Крутенков и Андрей Виноградов.

Особенно трогательно прозвучали стихи собственного сочинения, которые прочитала 16-летняя Богдана Нещерет.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Калужской области Дмитрий Афанасьев, который в ближайшие дни добровольно отправляется на передовую и планирует применять свои навыки управления беспилотными летательными аппаратами в сражениях с нацистами, рассказал, что хочет быть достойным памяти своего деда — в годы Великой Отечественной Войны тот, будучи майором медицины, провел более 10 тысяч операций. Также Дмитрий Афанасьев призвал всех собравшихся поддержать бойцов Народной милиции ЛДР и ДНР, помочь закупить им квадрокоптеры, бронежилеты, каски, все самое необходимое в рамках проекта Народного фронта «Все для победы».