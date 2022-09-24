Москва, 24 сентября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. В субботу, 24 сентября, в Москве облачно, сильный дождь, очень сильный дождь, температура воздуха до +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

(сс) jarmoluk Ливень

В ночь на 25 сентября в столице облачно, дождь, местами сильный температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер северо-западный 7−12 м/с, ночью — западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 734 (-12) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °C днём. Ночью — +3… +8 °C.

В воскресенье, 25 сентября, днём в столице ожидается +8… +10 °C, по области +6… +11 °C, облачно, дождь, атмосферное давление 736 (+2) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву в последние выходные дни сентября — 24 и 25 сентября — каспийский циклон принесёт ливневые дожди.

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