Вашингтон, 24 сентября, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Решение главы Белого дома Джо Байдена задействовать с марта 2022 года в течение шести месяцев 180 млн баррелей нефти из стратегических запасов США привело к падению уровня нефтяных резервов до рекордно никого уровня за четыре десятилетия, сообщает Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации на 16 сентября, американские хранилища содержали около 427 млн баррелей нефти, что является минимумом с 1984 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о быстром истощении стратегического нефтяного резерва США предупреждал в июне аналитик агентства Bloomberg Хавьер Блас. Он прогнозировал, что к октябрю 2022 года запасы нефти в Соединенных Штатах могут опуститься до 358 млн баррелей.

9 сентября министерство финансов США объявило, что Вашингтон не намерен возобновлять закупки нефти из России даже в случае установление потолка цен на российское сырье.