Нью-Йорк, США, , 05:17 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что действия США в отношении Тайваня являются попыткой помешать мирному воссоединению КНР с островом и нацелены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба МИД КНР.

Ван И Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики

По словам Ван И, Соединённые Штаты неоднократно заявляли о том, что не поддерживают претензии Тайваня на независимость.

Ван И «Однако шаги США идут с этим вразрез, они пытаются нанести ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности, мешают великому мирному воссоединению Китая и пытаются при помощи Тайваня управлять им».

Китайский министр подчеркнул, что США не имеют права вмешиваться в урегулирование тайваньского вопроса, который относится к исключительно внутренним делам Китая.

Ван И «Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня… Чем больше будет беснований о независимости, тем сильнее сократится вероятность мирного урегулирования».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис планирует обсудить безопасность Тайваня с представителями властей Японии и Южной Кореи.

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