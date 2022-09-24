Грозный, 24 сентября, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Численность военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в России составляет около 5 млн человек, но задействование даже половины этого штата позволяет одолеть «любую западную армию», написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию», — считает он.

Глава республики подчеркнул, что Россия в указанном примере может обойтись даже без привлечения резервистов.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием…», — отметил Кадыров.

Он добавил, что страна обладает таким количеством ресурсов, особенно военных, что «НАТО и Запад устанут считать».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Рамзан Кадыров заявил о том, что в Чечне нет случаев отказа от мобилизации, и все мобилизованные добровольно отправляются служить Родине и защищать государство.