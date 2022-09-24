Курган, 24 сентября, 2022, 04:58 — ИА Регнум. В Курганской области самозанятые задолжали 12 млн рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС по Курганской области.

Самозанятый

Всего по данным налоговой службы в должниках числится более четырёх тысяч самозанятых жителей Зауралья.

В УФНС по Курганской области предупреждают, что в случае неуплаты исчисленных сумм налога к должникам по подоходному налогу будут применяться меры принудительного взыскания задолженности, которые накладываются службой судебных приставов.

«Это списание денежных средств со счетов должников в банках, арест и продажа имущества, запрет на регистрационные действия, ограничения на выезд должника из РФ и другое», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало правительство Курганской области, число самозанятых на начало 2022 года в Курганской области составляло более 10,6 тысяч человек.