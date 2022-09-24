Лондон, , 04:29 — REGNUM Один из жителей Великобритании, который купил билет лотереи EuroMillions, выиграл более £171 млн (около $185,7 млн), сообщили телеканалу Sky News в британской компании Camelot Group, являюшейся оператором лотереи на территории королевства.

Деньги Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

Представитель организации Энди Картер отметил, что это третья по величине награда за всю историю лотереи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля американская лотерея Mega Millions, провела розыгрыш, в рамках которого призовой фонд достиг $1,33 млрд. Владельца счастливого билета не могли отыскать почти два месяца. В итоге выяснилось, что джекпот заберут два человека, а не один. Они вместе приобрели выигравший билет, но отказались, чтобы их имена разглашались.

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