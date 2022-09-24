Токио, , 04:27 — REGNUM В Японии предписание эвакуироваться из-за тайфуна «Талас» получили более миллиона жителей префектуры Сидзуока, расположенной в центральной части страны. Об этом со ссылкой на данные местных властей 24 сентября сообщает агентство Kyodo.

Тайфун «Джеби» в Японии John Bakharev

Всего в Сидзуоке эвакуации подлежат не менее 1,08 млн жителей. В связи с сильными ливнями власти региона подняли уровень угрозы до максимального. Спасательные службы предупреждают жителей об угрозе разлива рек и схода оползней.

По данным NHK, к настоящему моменту в результате схода оползня в одном из горных районов префектуры погиб один человек и трое получили травмы.

Напомним, «Талас» является уже третьим тайфуном, обрушившимся на территорию Японии в течение сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, перемещающийся вдоль тихоокеанского побережья Японии тайфун «Талас» вызвал ливневые дожди и нарушил движение железнодорожного транспорта во многих префектурах главного японского острова Хонсю.

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