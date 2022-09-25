Минск, , 20:37 — REGNUM В Витбеске возбудили два уголовных дела против медработников по факту махинаций с ковидными надбавками. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

Медики в защитных костюмах 44.rosgvard.ru

«Схема заключалась в том, что заведующие отделений, используя свои служебные полномочия по составлению и утверждению графиков сменности и табелей учëта отработанного времени, вносили в них недостоверные сведения о своем отработанном времени сверх установленной нормы», — рассказали в прокуратуре.

В результате этого медики необоснованно получали зарплату, в том числе надбавки по COVID-19. Действия медработников квалифицировали по ч. 1 ст. 210 УК РБ (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Теперь врачам грозит до четырех лет лишения свободы.