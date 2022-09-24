Токио, 24 сентября, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Перемещающийся вдоль тихоокеанского побережья Японии тайфун «Талас» вызвал ливневые дожди и нарушил движение железнодорожного транспорта во многих префектурах главного японского острова Хонсю. Об этом 24 сентября сообщает железнодорожный оператор JR Tokai.

sbs.com.au Тайфун в Японии

По его данным, приостановлено движение скоростных экспрессов на западе и в центральной части Хонсю. А в наиболее критической ситуации оказалась префектура Сидзуока, где за половину суток выпало более 400 мм осадков.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в центральной и восточной частях Японии выпадет до 150-200 мм осадков. Спасательные службы предупреждают жителей пострадавших районов об угрозе разлива рек, схода оползней и призывают их не покидать дома без лишней необходимости. К настоящему моменту рекомендации эвакуироваться получили уже более 50 тысяч жителей префектуры Сидзуока и прилегающих районов.

Напомним, «Талас» является уже третьим тайфуном, обрушившимся на территорию Японии в течение сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, новый тайфун «Талас» формируется к юго-западу от острова Кюсю.