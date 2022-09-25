Вильнюс, , 20:36 — REGNUM Очереди грузовиков на литовско-белорусской границе продолжают расти, число ожидающих на некоторых пограничных пунктах перевалило за триста. Об этом сообщает литовское информационное агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря Службы охраны госграницы (СОГГ) Гедриауса Мишутиса.

Флаг Литвы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На пограничных пунктах образуются очереди из автомобилей из-за увеличения транспортного потока и снижения пропускной способности с белорусской стороны. По словам представителя СОГГ, «белорусские пограничники не всегда справляются с увеличившимся трафиком».

Утром в пятницу в пункте Мядининкай простаивали 337 грузовиков (в четверг утром — 285 грузовиков), в Шальчининкай — 233 грузовика (в четверг утром — 208 грузовиков). В Мядининкае водителям приходится ждать въезда в Белоруссию около 33 часов, в Шальчининкае — около 22 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госпогранкомитета Белоруссии, на 23 сентября в Котловке выезда из Белоруссии ожидают более 40 фур, в Каменном логе — 100, в Привалке — 50.