Москва, 24 сентября, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Платежная система «Мир» и ее оператор — Национальная система платежных карт (НСПК) — подверглись масштабной хакерской атаке со стороны злоумышленников, поддерживающих киевский режим.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности. Отмечается, что нападение осуществляется на фоне сообщений о вероятном отказе ряда стран работать с картами «Мир».

Журналисты утверждают, что хакеры намереваются создать избыточную нагрузку на систему и спровоцировать сбой в работе платежной системы. Источники газеты отметили, что злоумышленники генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DdoS-инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября хакерскому взлому подвергся сайт международного аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга. Ранее «Коммерсант» писал о том, что после объявления частичной мобилизации в России активизировались мошенники, которые создают фишинговые сайты, предлагающие помощь в получении фальшивых медсправок или исключении из списков лиц, подлежащих мобилизации.