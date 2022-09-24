Таллин, 24 сентября, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Население Эстонии начало активно скупать электрогенераторы из-за предупреждения премьер-министра страны Каи Каллас о проблемах с электричеством, передает телерадиовещательная компания ERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Ранее глава эстонского правительства посоветовала жителям готовиться к трудностям с электроснабжением, если Россия отключит от своей энергосистемы прибалтийские республики. Кроме электрогенераторов в магазинах Эстонии начали более активно приобретать фонари, батарейки, сухие продукты питания, корма для животных и туалетную бумагу, а также другие средства гигиены.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября мэр литовской столицы Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что город может перейти на отопление с использованием мазута вместо газа, поскольку применение голубого топливо для обогрева сопоставимо по стоимости со сжиганием денежных купюр.