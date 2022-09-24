Пуэрто-Монт, , 03:01 — REGNUM Вблизи тихоокеанского побережья Чили 23 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Чили

Землетрясение произошло в 19:53 по местному времени (01:53 мск 24 сентября). Его эпицентр располагался в 221 километре к западу от города Пуэрто-Монт (160 тыс. жителей) и в 159 километрах к северо-западу от Анкуда (28 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы у побережья индонезийского острова Суматра.

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