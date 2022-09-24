Нью-Йорк, США, , 02:55 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с главой Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Суданский лидер заявил, что его страна желает развивать отношения с Москвой. Он подчеркнул, что Россия и Судан дружественные страны. Аль-Бурхан также отметил, что российская сторона подержала это африканское государство. Глава Суверенного совета добавил, что суданское правительство «ценит и приветствует» политическую позицию России.

Лавров пожелал властям Судана успехов в деятельности «по полной нормализации ситуации» в указанной республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Сергей Лавров принял участие во встрече с главами МИД стран Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ) и обсудил с ними реализацию достигнутых ранее договоренностей. Кроме того, он провел переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

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