24 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили планы по повышению максимальных размеров пособий по беременности и родам и по уходу за ребёнком до года и шести месяцев в 2024 году.

Артур Савин, , 08:18 — REGNUM Информация, согласно которой максимальные размеры пособий по беременности и родам и по уходу за ребёнком до года и шести месяцев в 2024 году в России вырастут в полтора раза в сравнении с 2022 годом, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте.

Беременность Иван Шилов © ИА REGNUM

Указывается, что предельный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2023 году составит 33 282 рубля в месяц, в 2024 — 49 123 рубля в месяц, в 2025 — 66 330 рублей в месяц. Предельный размер пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 2023 году составит 83 204 рубля в месяц, в 2024-м — 122 808 рублей в месяц, в 2025-м —165 826 рублей в месяц. А при продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 календарных дней максимальные размеры соответствующего пособия составят в 2023 году — 383 179 рублей, в 2024 году — 565 562 рубля, в 2025-м — 763 671 рубль.

«Хорошая новость! Государство последние десять лет очень хорошо поддерживает семьи с детьми», — поделился своим мнением Иван Г.

Некоторые пользователи крайне позитивно встретили эту новость, ведь получается, что государство явным образом старается поддержать матерей, а также мотивировать остальных как можно скорее заводить много детей.

«Такие бы деньги в 90-х платили… ни копейки не получали тогда. И кто-то ещё недоволен остаётся?» — удивляется Олеся К.

Другие же считают, что максимальные пособия обойдут стороной большинство населения Российской Федерации.

Эмиль Бернар. Мать и дитя

«Максимальный — это ладно… а вот какие пособия будут в среднем по больнице? Мы же своё государство знаем», — подметил Порфирий П.

«Чтобы получать это пособие, не забывайте, какая должна быть заработная плата на официальном месте работы. А так как сейчас множество мам не работает, всё равно будет минималка», — указывает Анастасия А.

Часть людей полагает, что при средней зарплате в стране получается, что лишь малый процент матерей сможет воспользоваться этим предельным пособием.

«Чтобы 33 тысячи получать в месяц, нужно чтобы зарплата была 83 тысячи. И то, может быть, даже больше нужно. Размер максимальный, но пособия зависят от вашей зарплаты. Если вы хорошо получаете, то это в плюс вам. Если нет, то толку от этого нет вам никакого. Я со своей достаточно большой зп по области в 40 тысяч даже до максималки не дотянула, что уж говорить о женщинах, получающих 20-30 тысяч в месяц», — пишет Виктория Ш.

«Не стоит также забывать, что эта сумма для тех, кто получается белую зарплату больше 100 тыс. рублей. Максимальные пособия — это штука, которой далеко не каждая мама воспользоваться может», — отметила Юлия К.

«Большинству регионов от этого не горячо не холодно. Это 40 процентов от зарплаты, а в регионах таких высоких зарплат нет. Так что это в основном для своих же сделано, для московских», — считает Рената И.

Напомним, 23 сентября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда РФ указывается, что максимальные размеры пособий по беременности и родам и по уходу за ребёнком до года и шести месяцев в 2024 году вырастут в полтора раза в сравнении с 2022 годом.