Красноярск, , 02:44 — REGNUM В субботу, 24 сентября, в Красноярске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осень Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 6:30 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 24 на 25 сентября ожидается до +2… +5 °C, облачно, осадки.

Скорость северо-западного ветра 7−12 м/с. Давление — 738 (0) мм рт. ст.

В воскресенье, 25 сентября, в Красноярске до +6… +8 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +1… +5 °C, временами небольшие осадки.

В понедельник, 26 сентября, в Красноярске ожидается до +5… +7 °C днём и до −2… +4 °C ночью. Облачно, днём временами небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 24 сентября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный северный ветер при порывах до 15−18 м/с.

В Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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