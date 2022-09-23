Вашингтон, 24 сентября, 2022, 02:39 — ИА Регнум. США собираются ввести «быстрые и тяжелые» экономические санкции в отношении России из-за провидения референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении главы Белого дома Джо Байдена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Американский лидер отметил, что Вашингтон работает по этому вопросу со своими союзниками и партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз введет против России новые персональные и секторальные санкции из-за референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Брюссель включит в санкционные списки и организаторов голосования.