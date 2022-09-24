24 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 08:13 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что правительство прорабатывает вопрос возможной кредитной амнистии для граждан, призванных в ряды Вооружённых сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Квентин Массейс. Ростовщик с женой. 1514 (фрагмент)

«Надо не амнистию делать, а полностью закрывать ипотеки и кредиты мобилизованным! В конце концов, это не такой уж и большой процент населения», — отметил Антон В.

Многие пользователи не считают нужным прорабатывать этот вопрос, потому что кредитная амнистия для мобилизованных должна быть принята правительством без каких-либо разговоров.

«Этот закон должен был быть проработан и принят ещё вчера!» — поделилась своим мнением Ольга Ч.

«Прорабатывает? Это должно быть практикой уже с самого начала спецоперации!» — считает Андрей Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что частичная мобилизация упала российскому руководству как снег на голову в ясный летний день. Власти попросту не успевают решать насущные вопросы.

«Почему у нас власти всё никак поспеть за событиями не могут? Мобилизованных нужно завлекать, а не отпугивать! Кредитная амнистия — дело верное, но его надо уже вчера было юридически оформлять!» — указывает Надя П.

«Надо бы четкую позицию государству определить, а не вот так, как сейчас. Как попало, короче. Так-то ребята хотят идти в армию, но многим чисто жизненные вопросы мешают решиться», — пишет Дмитрий И.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что, в принципе, обсуждение подобных необходимых решений говорит о том, что российские власти пока что не до конца понимают, насколько серьёзным решением является объявление о частичной мобилизации в России.

«А увеличьте им лучше кредит, они же по 200 тысяч теперь будут зарабатывать (сарказм)! Уж могли бы не мелочиться с подобным, только выгодные элите законы принимают мгновенно, а если что-то от простого народа надо, то тут сразу же проработки, рекомендации, отписки», — подметил Максим М.

Нашлись и те, кто перечислил, что нужно, чтобы мобилизация в России пошла скорыми темпами, а народ с большим желанием стоял бы в очереди в военкомат, чтобы попасть на фронт.

«Путин может быть уверен, если людям будут давать по 200 тысяч в месяц, а также отменят кредитные долги, то очереди в военкоматы начнут километрами исчисляться. И чем больше людей придёт на мобилизацию, тем быстрее мы вынесем киевский неонацистский режим», — пишет Артур И.

«Не в деньгах вопрос, а в отношении, в доверии. Люди и забесплатно бы пошли, если бы были уверены, что они будут погибать за благую цель. Пока что бомбы на мирных жителей Донецка падать не перестали, хотя спецоперация уже больше полугода идёт. Зато обмены, торги, договорняки с врагом так и прут», — указывает Антон Ф.

Напомним, 23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что правительство прорабатывают вопрос возможной кредитной амнистии для граждан, призванных в ряды Вооружённых сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации.