Хабаровск, 24 сентября 2022, 02:25 — REGNUM В связи с ухудшением погодных условий в Татарском проливе в ночь на 24 сентября была приостановлена работа паромной переправы Ванино — Холмск, связывающей Сахалин с Хабаровским краем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил организовать в островном регионе работу горячей линии по вопросам частичной мобилизации.
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