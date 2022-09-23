Хабаровск, 24 сентября, 2022, 02:25 — ИА Регнум. В связи с ухудшением погодных условий в Татарском проливе в ночь на 24 сентября была приостановлена работа паромной переправы Ванино — Холмск, связывающей Сахалин с Хабаровским краем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «С 00:00 24 сентября в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе закрыто движение паромной переправы Ванино — Холмск».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил организовать в островном регионе работу горячей линии по вопросам частичной мобилизации.