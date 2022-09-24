Вашингтон, 24 сентября 2022, 02:15 — REGNUM Президент США Джо Байден своим решением от 23 сентября вывел Афганистан из списка основных союзников вне военного блока НАТО. О подписании президентом соответствующего документа сообщает пресс-служба Белого дома.
Напомним, президент США ещё в июле заявлял о намерении лишить Афганистан статуса «союзника».
Как сообщало ИА REGNUM, отставной генерал вооружённых сил США Фрэнг Маккензи 11 сентября заявил, что возможности США по сбору разведывательной информации в Афганистане сильно сократились.
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