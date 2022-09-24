Джакарта, , 02:03 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы у побережья индонезийского острова Суматра 24 сентября, сообщает на своем сайте Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Побережье острова Суматра. Индонезия (сс) Fabio Achilli

Эпицентр землетрясения находился примерно в 19 км к юго-востоку от города Меулабо, а его очаг залегал на глубине 40 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на Молуккских островах в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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