Джакарта, 24 сентября, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы у побережья индонезийского острова Суматра 24 сентября, сообщает на своем сайте Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

(сс) Fabio Achilli Побережье острова Суматра. Индонезия

Эпицентр землетрясения находился примерно в 19 км к юго-востоку от города Меулабо, а его очаг залегал на глубине 40 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на Молуккских островах в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1.