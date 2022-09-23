Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Малайзия рассматривает создание морского коридора для вывоза зерна с территорий бывш. УССР как «положительный шаг» в сторону преодоления угрозы голода. Об этом премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб 23 сентября заявил в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

CikguWan Малайзия

Исмаил Сабри Якоб «Малайзия приветствует создание морского коридора, позволяющего вывозить зерно с [территории бывш. УССР]. Это положительный шаг в решении проблем в сфере продовольственной безопасности».

Исмаил Сабри Якоб подчеркнул, что «мира можно достичь только через переговоры и диалог». Он призвал все государства, «в особенности крупные державы», не создавать блоки, которые ведут к изоляции стран, нарушают принципы многосторонности и «подталкивают мир к холодной войне».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи на полях Генассамблеи обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем реализацию стамбульских договорённостей по вывозу продовольствия из подконтрольных киевскому режиму черноморских портов, а также по беспрепятственному экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

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