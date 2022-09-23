Вена, 24 сентября, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Счета за отопление в Австрии в 2022 году в среднем увеличатся на 50%, пишет газета Kleine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

Самый большой рост ожидает столицу страны Вену, где стоимость отопления повысится в два раза. В федеральной земле Штирия для около 100 тысяч домохозяйств счета возрастут на 65%.

В федеральной земле Каринтия потребители главной в регионе энергетической компании Kelag Energie & Wärme должны будут платить за отопление на 20-40% больше, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября австрийский министр Александер Шалленберг заявил, что Австрия выступает против введения газовых санкций против России.