Нью-Йорк, США, , 01:31 — REGNUM Право вето, которое могут применять постоянные члены Совета Безопасности (СБ) ООН, следует отменить, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн 23 сентября в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Совбез ООН Neptuul

Постоянными членами СБ ООН являются пять государств: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. По ее словам Ардерн, указанные страны должны «руководствоваться ответственностью ради мира и безопасности, а не следовать своим национальным интересам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство иностранных дел России поддержало идею президента США Джо Байдена расширить состав Совета Безопасности ООН.

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