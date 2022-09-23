Лавров и глава МИД Кубы заявили о неприемлемости односторонних санкций
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Россия и Куба с одинаковой категоричностью не приемлют применение против суверенных стран односторонних санкционных мер. Об этом по итогам состоявшейся 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и глава МИД Кубы Бруно Родригеса Паррильи сообщает МИД РФ.
В ходе встречи, которая прошла в традиционно доверительном, конструктивном ключе, главы внешнеполитических ведомств «обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего стратегического партнёрства».
Для поддержания интенсивности диалога между странами по линии МИД был подписан план консультаций между внешнеполитическими ведомствами России и Кубы на пятилетний период.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН встречу провёл встречу с главами МИД стран Совета сотрудничества государств Персидского залива.
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