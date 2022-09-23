Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Россия и Куба с одинаковой категоричностью не приемлют применение против суверенных стран односторонних санкционных мер. Об этом по итогам состоявшейся 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и глава МИД Кубы Бруно Родригеса Паррильи сообщает МИД РФ.

Россия и Куба

В ходе встречи, которая прошла в традиционно доверительном, конструктивном ключе, главы внешнеполитических ведомств «обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего стратегического партнёрства».

пресс-служба МИД РФ «Отфиксирован неизменный подход обеих стран в отношении категорической неприемлемости применения односторонних санкционных мер. Родригес подтвердил солидарность Кубы с усилиями России по защите мира, безопасности и международного права на основе Устава ООН. Российская сторона вновь выразила поддержку Гаване в её справедливом требовании полной и безотлагательной отмены американского эмбарго».

Для поддержания интенсивности диалога между странами по линии МИД был подписан план консультаций между внешнеполитическими ведомствами России и Кубы на пятилетний период.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН встречу провёл встречу с главами МИД стран Совета сотрудничества государств Персидского залива.

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