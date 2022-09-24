Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Власти США никогда не признают итоги проводимых референдумов о воссоединении с Россией территорий бывш. УССР, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он назвал «фикцией» волеизъявление жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам Байдена, референдумы являются «ложным предлогом» для воссоединения территорий и нарушают международное право, включая Устав ООН.

Глава Белого дома пообещал, что США продолжать оказывать военную помощь Киеву. Кроме того, как отметил американский президент, Вашингтон будет и дальше работать вместе с союзниками над введением новых санкций против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что его страна никогда не признает итоги референдумов на освобожденных территориях б. УССР. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь назвал референдумы по вопросу о воссоединении с Россией «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности».

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