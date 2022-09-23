Вашингтон, 24 сентября, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встречу провел встречу с главами МИД стран Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ), сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров в начале мероприятия отметил, что стороны продолжают укреплять сотрудничество. Участники переговоров обсудили положение дел и ход реализации достигнутых договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Сергей Лавров встретился на полях ГА ООН с другими министрами иностранных дел стран БРИКС. Главы МИД обсудили перспективы стратегического партнерства России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР в рамках организации.