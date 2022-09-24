Москва, , 00:25 — REGNUM России не нужна мобилизация всей экономики, чтобы добиться поставленных перед специальной военной операцией целей. Об этом 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Рост экономики Pixabay.com

«Мобилизационная экономика — это экономика, вступившая в ход на войну, ресурсы которой направленны на военные действия. Это означает пушки место масла. Но если мы говорим о частичной мобилизации, то наша промышленность большой мере начинает работать на военные нужды, но гражданские нужны не отодвигаются в небытие», — сказа Колташов.

При этом эксперт отметил, что в текущих условиях особенно важно повысить качество управления экономикой России. В частности, государство должно поддержать новые производства и добиться снижения зависимости от импорта иностранных товаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Приазовье станет туристическим регионом — Колташов