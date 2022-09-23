Москва, 24 сентября, 2022, 00:25 — ИА Регнум. России не нужна мобилизация всей экономики, чтобы добиться поставленных перед специальной военной операцией целей. Об этом 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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«Мобилизационная экономика — это экономика, вступившая в ход на войну, ресурсы которой направленны на военные действия. Это означает пушки место масла. Но если мы говорим о частичной мобилизации, то наша промышленность большой мере начинает работать на военные нужды, но гражданские нужны не отодвигаются в небытие», — сказа Колташов.

При этом эксперт отметил, что в текущих условиях особенно важно повысить качество управления экономикой России. В частности, государство должно поддержать новые производства и добиться снижения зависимости от импорта иностранных товаров.