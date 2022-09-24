Москва, , 00:18 — REGNUM В освобожденных территориях ДНР и Запорожской области есть все условия для развития туризма. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Азовское море Александр Полегенько © ИА REGNUM

По его словам, экономический потенциал территорий, на которых проходит референдум о воссоединении с Россией, не ограничивается лишь сильной промышленностью, полезными ископаемыми и сельским хозяйством.

«Помимо металлов, угля и зерна, это ещё выход к морю. Азовское море становится внутренним российским морем. В обозримом будущем это станет курортной зоной. Также выстраивается единая линия сообщения континентальной России с Крымом, которая дополняет Крымский мост», — сказал Колташов.

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