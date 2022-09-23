Москва, 24 сентября, 2022, 00:18 — ИА Регнум. В освобожденных территориях ДНР и Запорожской области есть все условия для развития туризма. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Азовское море

По его словам, экономический потенциал территорий, на которых проходит референдум о воссоединении с Россией, не ограничивается лишь сильной промышленностью, полезными ископаемыми и сельским хозяйством.

«Помимо металлов, угля и зерна, это ещё выход к морю. Азовское море становится внутренним российским морем. В обозримом будущем это станет курортной зоной. Также выстраивается единая линия сообщения континентальной России с Крымом, которая дополняет Крымский мост», — сказал Колташов.