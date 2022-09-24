Москва, , 00:01 — REGNUM Б. УССР не сможет существовать без Донбасса. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«К нам возвращаются территории, без которых существование [б. УССР] в принципе невозможно. Невозможность существования [б. УССР] без Донбасса была определена в момент дискуссии о создании СССР, когда и было принято решение присоединить Донбасс к УССР. Потому что так она получала некое равновесие», — сказал Колташов.

Также собеседник ИА REGNUM не исключил, что через некоторое время в состав РФ войдут и другие исторические земли России, которые пока ещё временно оккупированы киевским режимом.

«Дальше будет стоять вопрос о возвращении других регионов. Сейчас же мы имеем дело с очень сложным экономическим комплексом который усилит Россию и обессилит [б. УССР]», — отметил экономист.

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