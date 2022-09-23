Бишкек, 23 сентября, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Премьер-министру Киргизии Акылбеку Жапарову продемонстрировали автоматизированную систему отслеживания и контроля за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

ИА REGNUM Лекарства

Глава кабинета министров отметил важность внедрения полноценной электронной системы, которая будет вести учёт медикаментов, поставляемых в республику из-за рубежа.

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«Система должна отображать виртуальный склад. Мы должны видеть, какие лекарства привозят в страну, и в каких из имеющихся в Киргизии пяти тысяч аптек они продаются. Это нужно для исключения контрафактной продукции», — пояснил он.

Также высокопоставленный чиновник отметил необходимость внедрения электронных рецептов для исключения факторов лоббирования фармацевтическими компаниями определённых медпрепаратов.

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