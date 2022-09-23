Нижний Новгород, , 23:55 — REGNUM В Нижегородской области суд приговорил риелтора к пяти годам лишения свободы за мошенничество, в результате которого Пенсионному фонду нанесён ущерб на сумму около 9 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Следствием и судом установлено, что подсудимая вступила в сговор с директором кредитно-потребительского кооператива и не менее 21 раза фиктивно оформила фиктивные документы договоры купли-продажи имущества.

Для реализации своей мошеннической схемы риелтор привлекала женщин, имеющих право на получение выплат по программе государственной поддержки — материнского капитала.

Отмечается, что после ареста она созналась в совершённых преступлениях и полностью признала вину. Её подельник скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск.