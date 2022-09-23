Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Россия и Сербия с единых позиций подходят к косовскому урегулированию с опорой на международное право и основополагающую резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства 23 сентября после встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Сербии Александром Вучичем на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Predsednik.rs Сергей Лавров и Александр Вучич

В сообщении отмечается, что в ходе переговоров была подчеркнута необходимость «безотлагательного и всеобъемлющего выполнения Приштиной своих обязательств, включая учреждение наделенного широким спектром исполнительных полномочий Сообщества сербских муниципалитетов Косово».

Лавров и Вучич также обменялись мнениями по ситуации на Балканах и актуальным международным вопросам, подчеркнув обоюдное намерение развивать российско-сербские отношения и углублять стратегическое партнерство двух стран.

Напомним, что ранее Вучич заявил, что Запад пытается найти способ для того, чтобы исключить Россию из СБ ООН, и что это будет очень плохо для сербской позиции по Косово и Метохии.