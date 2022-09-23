Москва, 23 сентября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Наступление киевских боевиков на Красный Лиман остановлено, в том числе, благодаря слаженным действиям казачьих отрядов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор Евгений Лисицын.

Vsko.ru Казачий отряд «Кубань»

21 сентября ВСУ на Краснолиманском направлении предприняли наступление со стороны Голубых озёр, получив отпор от защитников Донбасса.

«[22 сентября] противник пытался при помощи интенсивного артиллерийского огня повторить вчерашние попытки по штурму Красного Лимана, но был остановлен артиллерийским огнем, в том числе минометной батареей казачьего полка. Также противник вышел к н. п. Дробышево, но был встречен интенсивным огнём российской артиллерии и отошёл», — написал военкор.

На протяжении двух недель в Красном Лимане солдаты Вооружённых сил России, бойцы шестого и 208-го казачьих полков, а также добровольцы Кубани и Терека не дали врагу достигнуть своей цели. Потери на этом направлении у ВСУ уже превысили потери за всё время Балаклейско-Изюмской наступательной операции.