Москва, , 23:54 — REGNUM Воссоединение ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией несет в себе не только политические, но и экономические выгоды для нашей страны. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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По словам эксперта, до революции в б. УССР 2014 года территории, на которых проводится референдум о воссоединении с Россией давали около трети ВВП страны, в составе которой они тогда находились.

«В первой половине ХХ века про Донбасс говорили часто, как про «сердце России». По сути, мы приобретаем ценнейший индустриальный, аграрный, транспортный район, который усилит российскую экономику, даст ей дополнительные ресурсы и что особенно важно — фрукты и овощи. Так что это воссоединение является крайне важным не только с моральной или исторической точки зрения, но является очень продуктивным с экономической точки зрения», — сказал Колташов.

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